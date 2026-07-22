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АиФ Кухня

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Огурцы жареные и тушеные. Рецепты русской кухни — так готовили наши бабушки

Огурцы жареные и тушеные. Рецепты русской кухни — так готовили наши бабушки

Сегодня, 22 июля, — день памяти святых Панкратия и Кирилла, который в народе прозвали «огуречным». Именно к этой дате на грядках появлялись первые зрелые плоды, и семьи устраивали маленький праздник: пробовали первые огурцы и верили, что от того, как пройдет этот день, зависит весь будущий урожай.

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