Огурцы жареные и тушеные. Рецепты русской кухни — так готовили наши бабушки

Сегодня, 22 июля, — день памяти святых Панкратия и Кирилла, который в народе прозвали «огуречным». Именно к этой дате на грядках появлялись первые зрелые плоды, и семьи устраивали маленький праздник: пробовали первые огурцы и верили, что от того, как пройдет этот день, зависит весь будущий урожай.