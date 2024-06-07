В Амурской области специалисты РЭБ ВВО отработали прикрытие военных объектов от нападения БпЛА условного противника

По замыслу тренировки беспилотные летательные аппараты (БпЛА) квадракоптерного типа условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для поражения.
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