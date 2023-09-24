Новости, события, факты

146 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Слону дробинка эти российские контрмеры! Ответные действия России должны быть ассиметричными. И не обязательно только...Ну и кто тут "тер...
  • Раиса Утропова (Соловьева)
    Это мелочи, надо и дальше действовать.Ну и кто тут "тер...
  • вага карлито
    Долго просыпался медведь!  Теперь  нужно  выйти и громко рявкнуть что бы штаны  у любителей  санкций соскочили от стр...Ну и кто тут "тер...

Россия нанесла дипломатический удар по Швеции, закрыв генконсульство

Россия нанесла дипломатический удар по Швеции, закрыв генконсульство

Когда прозвучали слова Тобиаса Билльстрема о том, что они сожалеют о закрытии российского генконсульства в Гётеборге и что Россия выгнала шведское представительство из Санкт-Петербурга - это звучало как лукавство, ни о чем они не сожалели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Ура, мы ломим, гнутся шведы. О славный час, о славный миг, ещё напор и враг разбит.
Ответить
18 час.
Валентин Щербаков
Почему РОССИЯ такие важные вопросы взаимоотношений с евро шелупонью решает так длительно, как будто хочет чего-то добиться или извиняется...
Ответить
11 час.
ЭЭ
Элви Эс
предварительно надо было им устроить те же проблемы, что  устраивали они нашим дипломатам... Уже после того, как наше в Швеции консульство закрылось -здесь перед закрытием их представительства  поотключать им здесь воду, свет и т.п.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх