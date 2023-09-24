Россия нанесла дипломатический удар по Швеции, закрыв генконсульство

Почему РОССИЯ такие важные вопросы взаимоотношений с евро шелупонью решает так длительно, как будто хочет чего-то добиться или извиняется...

ЭЭ

Элви Эс

предварительно надо было им устроить те же проблемы, что устраивали они нашим дипломатам... Уже после того, как наше в Швеции консульство закрылось -здесь перед закрытием их представительства поотключать им здесь воду, свет и т.п.