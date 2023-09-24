Когда прозвучали слова Тобиаса Билльстрема о том, что они сожалеют о закрытии российского генконсульства в Гётеборге и что Россия выгнала шведское представительство из Санкт-Петербурга - это звучало как лукавство, ни о чем они не сожалели.
Россия нанесла дипломатический удар по Швеции, закрыв генконсульство
Комментарии
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В
Владимир
Ура, мы ломим, гнутся шведы. О славный час, о славный миг, ещё напор и враг разбит.
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18 час.
Валентин Щербаков
Почему РОССИЯ такие важные вопросы взаимоотношений с евро шелупонью решает так длительно, как будто хочет чего-то добиться или извиняется...
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11 час.
ЭЭ
Элви Эс
предварительно надо было им устроить те же проблемы, что устраивали они нашим дипломатам... Уже после того, как наше в Швеции консульство закрылось -здесь перед закрытием их представительства поотключать им здесь воду, свет и т.п.
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2 час.
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