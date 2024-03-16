ВВС США сокращают финансирование гиперзвуковой программы Lockheed Martin и продолжают финансирование программы Raytheon. Временно

В предлагаемом бюджете ВВС США на 2025 финансовый год предусмотрено 517 миллионов долларов на продолжение разработки гиперзвуковой ударной крылатой ракеты, но будущее оружия быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A выглядит туманным.