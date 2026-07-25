Альянс зашел в тупик на Украине, а США погрязли на Ближнем Востоке, пишет автор блога NetEase. Неспособность сломить Россию и Иран заставляет Вашингтон и Брюссель перекладывать ответственность на Китай, прикрывая риторикой о "помощи Тегерану и Москве" собственный глубокий стратегический кризис.