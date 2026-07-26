В Берлине прошли памятные мероприятия после наезда на группу людей

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Сотни человек в Берлине приняли участие в памятных мероприятиях, связанных с совершенным 25 июля вечером наездом автомобиля на группу людей в районе парка Тиргартен в центре столицы ФРГ, передает корреспондент ТАСС.