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Воронежские новости

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Воронежская прокуратура выявила 3,5 тысячи случаев нарушений прав бизнеса

Воронежская прокуратура выявила 3,5 тысячи случаев нарушений прав бизнеса

За девять месяцев 2026 года прокуратура зафиксировала более 3,5 тыс. случаев ущемления прав бизнеса в Воронежской области.

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