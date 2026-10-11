Сколько зарабатывали нефтяники СССР в пересчете на современные деньги

Советские нефтяники зарабатывали намного больше специалистов из других областей. Особенно заметной была разница у квалифицированых экспертов, которые осваивали месторождения Западной Сибири — Нижневартовск, Сургут, Самотлор.
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смешной счетовод этой лабуды... с какого потолка он срисовал соотношение савейскага фантика к Российскому рублю... если следовать его "расчётам, то кило сахара сегодня должно стоить 500 руб. а кило мяса - 1200 руб., бутылка водки самого низкого качества - 2000 руб. а самый убогий автомобиль - 4 млн. руб. .... занимательный потолок у этого сочинителя-сравнителя....... Самой реальный коэфф. Деревянного к Российскому рублю МАКС. - 1:200... Вот тогда и получается правильно к сегодняшнему дню: инженер - 30 тыщ р., геолог -35 тыщ, глав.мех - 40 тыщ., директор - 85 тыщ.рэ... Будет сегодня за такие копейки кто-нибудь на севере в 60гр. мороз в нефти рыться.... А вот в совдепии рылись и радовали.. за гроши!!!