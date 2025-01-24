Легкий туман окутал водную гладь Телецкого озера. Фото

Такие облака появились из-за разницы температур между теплой водой и холодным воздухом Телецкое озеро / Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко Парение Золотого озера запечатлели в Алтайском биосферном заповеднике.
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