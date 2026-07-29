В Севастополе женщина угнала авто в состоянии опьянения и забыла о своем преступлении

Жительница Балаклавского района, изрядно выпив, стала участницей криминальной истории. Потеряв из‑за алкоголя воспоминания о целой ночи, она уснула в чужом незапертом автомобиле, а позже, не осознавая своих действий, уехала на нем.
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