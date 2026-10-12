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Дополнительные меры защиты приняты из-за учащения атак БПЛА на Брянскую область

Дополнительные меры защиты приняты из-за учащения атак БПЛА на Брянскую область

Дополнительные меры защиты мирных жителей, транспортной и социальной инфраструктуры приняты в связи с учащением в разы беспилотных атак ВСУ на Брянскую область.

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