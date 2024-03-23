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Матч Кубка Гагарина "Авангард" - "Локомотив" перенесен

Матч Кубка Гагарина "Авангард" - "Локомотив" перенесен

Пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и ярославским "Локомотивом", который должен был состояться 24 марта в Омске, перенесен на другую дату из-за теракта в "Крокусе", передает сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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