Матч Кубка Гагарина "Авангард" - "Локомотив" перенесен

Пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и ярославским "Локомотивом", который должен был состояться 24 марта в Омске, перенесен на другую дату из-за теракта в "Крокусе", передает сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).