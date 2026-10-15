Европейская комиссия планирует в кратчайшие сроки получить антимонопольное одобрение для спутникового проекта Project Bromo, который является аналогом компании Илона Маска SpaceX.
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