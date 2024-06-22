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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Картаполов посоветовал американцам тщательно изучить операцию «Багратион»

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Стратегическая белорусская наступательная операция РККА «Багратион» (с 23 июня по 29 августа 1944 года) против войск Третьего рейха в период Великой отечественной войны по праву считается вершиной советского военного искусства.

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