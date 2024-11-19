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Эрдоган назвал необходимостью отказ пропустить самолет израильского президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не дала разрешение на пролет самолета израильского президента Ицхака Герцога для прибытия в Баку на Климатический саммит ООН СОР-29, и у Анкары была необходимость это сделать, заявил политик во время конференции в Рио-де-Жанейро, где он принимал участие в саммите G20.

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