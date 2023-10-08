РИАМО - 8 окт. Пресс-секретарь российского представительства в Палестине Алия Зарипова рассказала, что пока решения об эвакуации граждан РФ с территории сектора Газа нет, но единичные обращения уже поступают.
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