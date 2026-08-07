Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

«Вы что там, охренели совсем?!»: Глава Башкирии поручил передать машины мэрии Уфы в фонд «Защитникам

«Вы что там, охренели совсем?!»: Глава Башкирии поручил передать машины мэрии Уфы в фонд «Защитникам

Чиновники всех рангов и мастей прекрасно знают, что от сумы и тюрьмы зарекаться нельзя, поэтому никогда и не «наезжают» на очень уважаемых судей, так как сами могут стать их клиентами за некоторые незаконные проделки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии