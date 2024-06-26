Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями

Ну вот и долгожданное лето наступило, а это значит, что пора почаще выбираться на природу, гулять с друзьями и делать много-много крутых фото! А еще можно собраться и устроить пикник, греясь на солнышке и поедая любимые вкусняшки.
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