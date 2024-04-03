Guardian: Украина хочет атаковать Крымский мост в первой половине 2024

Украина планирует в первой половине 2024 года снова атаковать Крымский мост. Об этом пишет британское издание Guardian со ссылкой на неназванного чиновника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
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