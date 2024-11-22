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Мода и Шоу-бизнес

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«Сама родила, не суррогатная мама»: Семенович подтвердила появление первенца у 53-летней Федункив

«Сама родила, не суррогатная мама»: Семенович подтвердила появление первенца у 53-летней Федункив

Певица Анна Семенович прокомментировала новости о появлении у актрисы Марины Федункив ребенка. Артистка дала понять, что это правда, и даже заявила, что звезда «Реальных пацанов» родила первенца сама в 53 года.

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