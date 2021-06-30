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Юрий Горбачев. "Рисую не я"

Юрий Горбачев. "Рисую не я"

Крым. Планерское. Коктебель. Лет 15-20 тому назад эти слова звучали как песня. Песнь о Черном море, ярком солнце, райском отдыхе в райском месте!Замечательные и гостеприимные люди, древнейшие горы с бухтами из полудрагоценных камней, виноградники с тугим, налитым виноградом, лавандовые поля, чистая водичка, а какое вино?Там бывала вся московская тусовка, богемная публика: художники, музыканты, поэты и писатели, хиппи, нудисты и все мирно сосуществовали, взаимно обогащая друг друга не только творчески.

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Вадим
Спасибо
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Акварели - моя слабость. Очень хорошие работы! Браво, Юрий!!!

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