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Путин потребовал продолжать системно расследовать в новых регионах РФ преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов

Путин потребовал продолжать системно расследовать в новых регионах РФ преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал продолжать системно расследовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Это же какую армию следователей, прокуроров нам надо  иметь, чтобы все открываемые уголовные дела, связанные с СВО , разработать и довести до судов...  где столько практикующих юристов уголовного дела взять?! ...
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