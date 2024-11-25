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Хозяин кофейни, назвавший жителей Гидростроя нищебродами, решил продать свой бизнес в Краснодаре

Хозяин кофейни, назвавший жителей Гидростроя нищебродами, решил продать свой бизнес в Краснодаре

Хозяин кофейни, назвавший жителей Гидростроя нищебродами, решил продать свой бизнес в КраснодареНесколько дней назад жители микрорайона Гидростроителей подняли в Сети шумиху из-за того, что хозяин местной кофейни назвал их нищебродами.

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