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МИД Южной Кореи уклонился от ответа на критику глобуса с Крымом

В Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи отказались подробно комментировать вручение россиянину, лидеру коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиру Санги глобуса с украинским Крымом.

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