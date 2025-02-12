МИД Южной Кореи уклонился от ответа на критику глобуса с Крымом

В Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи отказались подробно комментировать вручение россиянину, лидеру коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиру Санги глобуса с украинским Крымом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии