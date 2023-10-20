Politico: Почему новый премьер-министр Словакии Фицо ненавидит Украину

Под таким кричащим заголовком вышла статья в издании Politico. Во время недавней избирательной кампании в парламент страны Роберт Фицо, который до того уже дважды избирался на пост премьера страны, предупредил, что он не отправит ни одной пули на Украину, чтобы помочь в конфликте с Россией.