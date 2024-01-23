10 топовых кулинарных лайфхаков, которыми не грех и с друзьями поделиться

Даже те хозяйки, которые много времени проводят на кухне и, казалось бы, знают все нюансы и хитрости кулинарного мастерства, вряд ли откажутся от того, чтобы добавить в свою копилку еще несколько полезных лайфхаков.
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