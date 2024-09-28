22 человека, которым посчастливилось сделать удивительные находки

Неожиданные открытия дарят нам массу приятных эмоций и будят дремлющий дух авантюризма. На примерах этих удивительных находок, которые продемонстрировали на Reddit счастливчики из разных стран, можно в очередной раз убедиться в непредсказуемости Фортуны.
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