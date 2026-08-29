Мониторинг неба: какие комплексы для обнаружения дронов создаются в России

Три новые российские системы против дронов — «Сокол-08», «Набат V.3» и «Сварог» — поступили в войска или уже запущены в производство почти одновременно.
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