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МВФ: Спецоперация РФ на Украине может привести к геополитическому расщеплению мира

МВФ: Спецоперация РФ на Украине может привести к геополитическому расщеплению мира

Международный валютный фонд (МВФ) причислил к негативным факторам развития мировой экономики риск ее разделения на геополитические блоки, возникший в результате спецоперации России на Украине, передает РБК со ссылкой на доклад фонда.

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