МВФ: Спецоперация РФ на Украине может привести к геополитическому расщеплению мира

Международный валютный фонд (МВФ) причислил к негативным факторам развития мировой экономики риск ее разделения на геополитические блоки, возникший в результате спецоперации России на Украине, передает РБК со ссылкой на доклад фонда.
Популярные статьи
- Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац
- МИД Франции: ОБСЕ запускает механизм оценки ситуации с правами человека в России
- Глава Минобороны Израиля Ганц заявил о готовности нанести ядерный удар по Ирану, чтобы затормозить его ядерную программу
Свежие комментарии