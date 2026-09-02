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Контрафронт

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Украина: Один человек погиб и двое получили ранения в результате столкновения групп безопасности...

Украина: Один человек погиб и двое получили ранения в результате столкновения групп безопасности Службы безопасности Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ) из-за юрисдикционного спора во время операции на улице Юрия Шумского в Днепровском районе Киева ранее в тот же день.

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