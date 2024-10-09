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Медведев прокомментировал предложение перенести войну в Беларусь

Медведев прокомментировал предложение перенести войну в Беларусь

© Sputnik / Екатерина Штукина Замглавы Совбеза РФ напомнил, что на территории Беларуси размещено тактическое ядерное оружие РФ.

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Комментарии
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Алексей Тан
Смешно уже становиться... а шо это &quot;странные&quot; задёргались то!?... эта грязная помесь, много говорила... о Москве, Кубани, Крыме... и вообще о &quot;азиатах&quot;.... а как только, обмолвилась... о евреях-хасидах белярюси.... застенали!... застенали.... О! как, похоже обеспокоились!!!... что кому то РАСХОТЕЛОСЬ... воевать с РУССКИМИ.
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