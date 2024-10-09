Медведев прокомментировал предложение перенести войну в Беларусь

Алексей Тан

Смешно уже становиться... а шо это "странные" задёргались то!?... эта грязная помесь, много говорила... о Москве, Кубани, Крыме... и вообще о "азиатах".... а как только, обмолвилась... о евреях-хасидах белярюси.... застенали!... застенали.... О! как, похоже обеспокоились!!!... что кому то РАСХОТЕЛОСЬ... воевать с РУССКИМИ.