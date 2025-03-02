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Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика

Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила идею президента Украины Владимира Зеленского принести на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика.

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Комментарии
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HotRS
Трампу надо было сделать ответный подарок, преподнести Зеле платье Моники Левински из Овального кабинета. Вроде Моника продала его за кучу бабала, но ничего, сделать копию, уболтать Клинтона на биологические следы.
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