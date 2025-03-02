Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила идею президента Украины Владимира Зеленского принести на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика.
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