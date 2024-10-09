Мосийчук: командир пропавшей под Покровском 152-й бригады ВСУ сбежал в Киев

Командира 152-й бригады ВСУ, множество военнослужащих которой пропали без вести на покровском направлении, заметили в Киеве, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*.
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