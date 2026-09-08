Российская КТРВ покажет высокоточные ракеты и авиабомбы на авиасалоне в Египте

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) примет участие в международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026, который пройдет с 8 по 10 сентября в международном аэропорту египетского города Эль-Аламейн.
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