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Российская КТРВ покажет высокоточные ракеты и авиабомбы на авиасалоне в Египте

Российская КТРВ покажет высокоточные ракеты и авиабомбы на авиасалоне в Египте

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) примет участие в международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026, который пройдет с 8 по 10 сентября в международном аэропорту египетского города Эль-Аламейн.

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