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Производство яиц в России выросло на 2,2%: Ленинградская область стала безоговорочным лидером

Производство яиц в России выросло на 2,2%: Ленинградская область стала безоговорочным лидером

Отечественные птицеводческие предприятия за первые семь месяцев этого года произвели 23,7 млрд куриных яиц, превысив прошлогодние показатели на 2,2%.

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