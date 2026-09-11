Производство яиц в России выросло на 2,2%: Ленинградская область стала безоговорочным лидером

Отечественные птицеводческие предприятия за первые семь месяцев этого года произвели 23,7 млрд куриных яиц, превысив прошлогодние показатели на 2,2%.
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