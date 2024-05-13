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Белорусские игроки НХЛ не приехали на матчи с россиянами из-за расходов на страховки

Тренерский штаб не вызвал белорусских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на матчи с командой «Россия 25» из-за больших сумм страховок, которые нужно выплатить за их участие, сообщил президент Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.

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