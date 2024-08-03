«Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

Возвращенный по обмену Селезнев: чуть в обморок не упал от рукопожатия Путина Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев поделился впечатлениями от встречи в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии