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За рулем

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Меньше литра на «сотню»: Volkswagen анонсировал сверхэкономичный автомобиль

Меньше литра на «сотню»: Volkswagen анонсировал сверхэкономичный автомобиль

Volkswagen выкатил на публику свой новый концепт под названием Mission Efficiency. Немцы строили его ради одной цели – показать, на что вообще способен электрокар с точки зрения экономии энергии.

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