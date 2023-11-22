Силуанов объяснил россиянам скандальное решение ЦБ

Ослабление кредитно-денежной политики Центробанком приведет к росту инфляционных процессов и отразится на самих россиянах, экономике страны и нивелирует те успехи, которых удалось добиться за последние годы.
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