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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» на старте нового сезона НХЛ

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» на старте нового сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый рекорд клуба. Накануне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2) россиянин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу.

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