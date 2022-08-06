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В Чувашии сотрудники ГИБДД доставили в больницу маму с ребенком, которому требовалась медицинская помощь

Вечером 5 августа экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии дежурил на трассе М-7 в Чебоксарском  районе, где ввиду ремонтных работ было затруднено движение транспорта.

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