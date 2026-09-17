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Татар-информ

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Сергей Яцковский возглавил управление городского хозяйства Набережных Челнов

Сергей Яцковский возглавил управление городского хозяйства Набережных Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Начальником управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполнительного комитета Набережных Челнов назначен Сергей Яцковский.

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