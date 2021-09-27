Орелtimes

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Как Клычков подложил своему преемнику коммунистов в облсовет

Как Клычков подложил своему преемнику коммунистов в облсовет

Семь дней, которые… О свинарниках Мираторга и СГЦ сегодня ни слова. Разгребать авгиевы конюшни и вдыхать зловония, накрывшие орловских селян при Клычкове, таким образом реализующим свой личный нацпроект развития села, доверим будущему губернатору.

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