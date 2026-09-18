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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» принимает «Унион» в 4-м туре Бундеслиги. Матч начнется в 21:30

«Бавария» сыграет с «Унионом» в матче 4-го тура Бундеслиги. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

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