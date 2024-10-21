Семь человек погибли в результате «катастрофического обрушения» причала

По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения части паромного причала на острове Сапело в американском штате Джорджия, где толпы людей собрались на осенний праздник, организованный крошечной общиной Галла-гичи, чернокожих потомков порабощенных людей, сообщили власти.