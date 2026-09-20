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Несекретные материалы

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Самая дорогая свадьба года за 500 млн рублей

Самая дорогая свадьба года за 500 млн рублей

Пройдёт у Мисс России и БРИКС Валентины Алексеевой — с бизнесменом Ильёй Мительманом в Абу-Даби. Только на гонорары 26 звёзд, райдеры и логистику потратят больше 350 млн.

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