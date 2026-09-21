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Царьград

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Житель Северодвинска получил 390 часов работ за 13 грабежей на АЗС

Житель Северодвинска получил 390 часов работ за 13 грабежей на АЗС

Архангельский областной суд оставил в силе приговор 45-летнему жителю Северодвинска, который в январе и феврале 2025 года 13 раз заправлял автомобиль на АЗС и уезжал без оплаты, нанеся ущерб более чем на 15 тысяч рублей.

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