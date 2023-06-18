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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Канады и принёс Red Bull Racing сотую победу

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Канады и принёс Red Bull Racing сотую победу

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Канады и принёс Red Bull Racing сотую победу Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен принёс Red Bull Racing сотую победу в истории команды, выиграв Гран При Канады.

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