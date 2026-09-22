Пономарев про Иран, Намибию, Нигерию: «Зачем на этих папуасов смотреть? Я бы посмотрел матч России с Германией, Италией, любой европейской сборной»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящих играх сборной России. Команда Валерия Карпина проведет три BetBoom товарищеских матча – с Ираном 29 сентября в Казани, с Намибией 3 октября в Екатеринбурге и с Нигерией 6 октября в Нижнем Новгороде.