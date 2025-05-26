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Царьград

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Трамп готов на уступки Киеву для окончания конфликта на Украине

Трамп готов на уступки Киеву для окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил решимость ускорить завершение конфликта на Украине, даже если потребуется уступка от Киева.

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